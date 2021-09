Gratis-Café eröffnet

Am Samstag eröffnet in Lörrach das Gratis-Café „Kreuzweg“. Laut dem Träger, die Diakonische Stadtarbeit Kreuzweg, ist es das erste Gratis-Café in Deutschland. Menschen egal welchen sozialen Status sollen sich hier aufhalten und treffen können, miteinander in Kontakt kommen. Und das ganze ohne Konsumzwang, bei kostenlosem Essen und Trinken. Zielgruppen seien vor allem Randgruppen und gesellschaftlich Benachteiligte, willkommen seien aber alle Menschen. Außerdem sind laut dem Träger in dem Café zum Beispiel Kunst- und Deutsch-Kurse, Filmabende und Konzerte geplant. Im Gebäude gibt es zudem einen kostenlosen Probenraum für Bands. Finanziert werde das Projekt derzeit vor allem über die Aktion Mensch.