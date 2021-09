Der Speerwerfer Johannes Vetter aus Offenburg hat beim Diamond-League-Finale in Zürich geglänzt. Er warf den Speer am Donnerstag etwas mehr als 89 Meter weit und gewann den Wettbewerb. Der 28-Jährige konnte so vier Meetings in Folge für sich entscheiden. Zuvor gab es für Vetter bei den Olympischen Spielen in Tokio ein Desaster. Als Favorit belegte er dort lediglich den neunten Platz.