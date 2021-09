Zum Schulstart fehlen Lehrerinnen und Lehrer

Kommenden Montag beginnt nach den Sommerferien in Baden-Württemberg die Schule wieder. Die Einstellung von Lehrkräften zum neuen Schuljahr war aufgrund der Corona-Pandemie besonders herausfordernd, teilt das Freiburger Regierungspräsidium mit. An die 200 Stellen konnten bisher nicht besetzt werden. Es fehlen Lehrerinnen und Lehrer vor allem an Grundschulen, Werkrealschulen und Gemeinschaftsschulen sowie an Sonderpädagogischen Schulen. Und es betrifft besonders den ländlichen Raum, etwa die Kreise Tuttlingen, Konstanz, Waldshut-Tiengen, Rottweil und im Schwarzwald-Baar-Kreis. Dort sind Engpässe zu befürchten, wenn Vertretungen nötig werden. Um das Defizit zu kompensieren, wurden rund 650 befristete Verträge mit pensionierten Lehrkräften und so abgeschlossen. Ebenso Hochschulabsolventen, die mit keinen Abschluss eines Lehramtsstudiums haben, etwa Diplom-Physiker oder Diplom-Sportler. Weil es für die Gymnasien ausreichend Bewerberinnen und Bewerbergibt, wird ihnen auch angeboten, an der Grundschule oder der Realschule zu unterrichten.