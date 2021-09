3G-Regel und Zertifikatspflicht ab Montag

Ab nächsten Montag gilt in der Schweiz die Zertifikatspflicht für alle Innenbereiche von Gastro-, Kultur- und Freizeitbetrieben. Die Schweiz reagiert damit auf die hohe Zahl an Neuinfektionen und Klinikeinweisungen. In der Schweiz liegt die 7-Tage-Inzidenz derzeit bei über 200, ist also mehr als doppelt so hoch wie in Baden-Württemberg. Auf den Intensivstationen sind inzwischen ein Drittel der Betten von Corona-Patienten belegt. Landesweit sind erst 52 Prozent der Schweizer Bevölkerung vollständig geimpft.