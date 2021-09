Bahn und SBG testen Wasserstoffbus

Die Südbadenbus Gesellschaft, SBG, und die Bahn wollen am Hochrhein Alternative Antriebe testen. Vier Wochen lang soll im Landkreis Waldshut ein Wasserstoffbus mit Brennstoffzellen fahren. Die Bahn hat sich den Bus von einem portugiesischen Hersteller ausgeliehen. Die SBG wird ihn vier Wochen lang im Liniennetz testen. Der Bus hat 37 Kilo mit Wasserstoff in Tanks auf seinem Dach. Eine Brennstoffzelle sorgt für den nötigen Strom. 400 Kilometer soll der Bus mit einer Tankfüllung fahren können. Betankt wird er in Ühlingen. Der Busfahrer wurden entsprechend geschult. Für die Fahrgäste soll der Unterschied vor allem hörbar sein: der Bus mit dem umweltfreundlichen Treibstoff ist deutlich leiser. Am 28. September können alle Kunden den neuen Bus mit kostenlosen Rundfahrten vom Busbahnhof in Waldshut-Tiengen auf den Aarberg testen.