Weniger Badegäste als 2019 vor Corona

Die Bilanz der Freibadsaison in Südbaden steht klar unter dem Zeichen der Corona-Pandemie. Nach wie vor mussten die Kapazitäten deutlich reduziert werden. Dadurch blieb die Zahl der Badegäste erneut unter den Vor-Corona-Ergebnissen. Bis Ende August haben rund 146.000 Badegäste die Freibäder in Freiburg besucht. Etwa zwei Drittel unter der Zahl aus dem Jahr 2019 vor Corona. Aber gegenüber dem Corona-Jahr 2020 sind die Gästezahlen in Freiburg wieder um ein Drittel gestiegen. Dies obwohl es an sehr vielen Tagen in diesem Sommer kühl, grau und nass war. So wurde zum Beispiel in Schönau im Kreis Lörrach die Höchstzahl der zugelassenen Gäste nur an wenigen Tagen erreicht. Laut Regio Bäder GmbH in Freiburg zeigte die überwiegende Mehrheit der Badegäste Verständnis für die Einschränkungen in den Bädern. Auch die Schwimmmeister in Laufenburg und Murg am Hochrhein lobten die Disziplin der Badegäste. Die Corona-Vorschriften seien sehr gut eingehalten worden.