per Mail teilen

Die Ortenauer Krankenhausreform kann umgesetzt werden. Das hat das Verwaltungsgericht Freiburg entschieden. Die Klage sei unzulässig, so das Freiburger Verwaltungsgericht. Der Ortenauer Kreistag hatte die Klinik-Reform 2018 beschlossen. Dieser Beschluss sei nicht zu beanstanden. Der Geschäftsführer des Ortenau-Klinikums erklärt, die Kläger seien umfassend gescheitert. Falsche Behauptungen und unsachgemäße Argumente hätten vor Gericht keinen Bestand gehabt. Der Versuch einer erneuten Blockade sei erfolglos geblieben. Vergangenen Freitag war mündlich verhandelt worden. Nach der beschlossenen Reform werden die Krankenhäuser in Kehl, Ettenheim und Oberkirch in Gesundheitszentren umgewandelt.