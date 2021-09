Ein falscher Kriminal-Polizist hat am Sonntag-Abend in Schramberg-Tennenbronn im Kreis Rottweil eine mehrere Tausend Euro wertvolle Münzsammlung ergaunert. Der Betrüger tischte dem älteren Ehepaar die Geschichte auf, dass im Ort Einbrecher unterwegs seien. Er als Polizist würde daher die Wertsachen in Sicherheit bringen. Der echten Polizei wurden im selben Zeitraum vier weitere Betrugsversuche gemeldet. In diesen Fällen hatten die Opfer den Schwindel aber durchschaut.