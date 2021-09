Erste Traubenlese beginnt

Zwei Wochen später als im vergangenen Jahr startet die Weinmanufaktur Gengenbach -Offenburg am Montag mit der Weinlese. Gelesen werden die früh reifenden Sorten Findling und Müller-Thurgau. Mit der Qualität der Trauben sind die Winzer trotz des regenreichen Sommers zufrieden. Nur einige Rebhänge waren von der Pilzkrankheit „falscher Mehltau“ stark befallen, erklärt der Geschäftsführer der Weinmanufaktur Christian Gehring. Mit 78 gemessenen Öchslegraden bei der Rebsorte Findling sei man mehr als zufrieden. Unterstützt von Erntehelfern aus der Bevölkerung sollen ca. 30 Tonnen Trauben geerntet werden, das entspricht 23.000 Litern des Neuen Süßen. Ab dem 9. September soll der Federweiße in Vinotheken und im Lebensmittelhandle erhältlich sein. Die eigentliche Hauptlese für die „Weine mit Herz und Hand“ aus der Weinmanufaktur Gengenbach-Offenburg wird am 15. September beginnen und dieses Jahr bis Mitte oder Ende Oktober dauern. Erwartet wird witterungsbedingt ein schwächerer Jahrgang als in den Jahren davor.