Tödlicher Verkehrsunfall mit Oldtimer

Am Samstagabend hat sich in Oberharmersbach (Ortenaukreis) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Der Fahrer eines Oldtimer Jeeps fuhr geriet in einer leichten Linkskurve mit dem Fahrzeug an die Bordsteinkante. Möglicherweise aufgrund des kurzen Radstands, so die Polizei, übersteuerte der offene Geländewagen, stürzte um und überschlug sich. Weil in dem Oldtimer keinerlei Sicherungssysteme - wie etwa Gurte zum Anschnallen - angebracht waren, wurden die beiden Insassen herausgeschleudert. Der 28-jährige Fahrer erlitt schwere Verletzungen und starb noch er an der Unfallstelle. Der 24-jährige Mitfahrer wurde vom Rettungsdienst schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert. Wie es zu dem Unfall kam, ob erhöhte Geschwindigkeit eine Rolle spielte, wird ermittelt.