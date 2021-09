Schwerer Verkehrsunfall auf A5

Am Samstag kurz vor Mittag hat sich auf der Autobahn A5 Fahrtrichtung Süd in Höhe der Anschlussstelle Weil am Rhein/Hüningen (Kreis Lörrach) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Grund für den Auffahrunfall war nach ersten Ermittlungen der Polizei eine Unachtsamkeit beim Fahrstreifenwechsel. Ein Fahrzeug kippte zur Seite. Die beiden Insassen wurden hierbei eingeklemmt und schwer verletzt. Sie wurden mit einem Rettungshubschrauber in das Uni-Spital nach Basel geflogen. Die A5 musste für etwa eine Stunde vor dem Grenzübergang Weil am Rhein voll gesperrt werden. Die Verkehrsbeeinträchtigungen zogen sich insgesamt bis etwa 16 Uhr hin.