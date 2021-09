Europäischer Tag jüdischer Kultur in Südbaden

In Südbaden bieten am Europäischen Tag der jüdischen Kultur diesen Sonntag jüdische Gemeinden ein vielfältiges Programm an zum Kennenlernen ihrer Kultur. In Emmendingen gibt es eine Synagogenführung, einen Tag der offenen Tür, mehrere Vorträge und ein Konzert. In Kippenheim, Sulzburg und Müllheim sind Veranstaltungen zu ehemaligen Synagogen. In Breisach zeigt das Blaue Haus eine Dauerausstellung zur jüdischen Geschichte am Oberrhein. In Freiburg gibt es eine Synagogenführung und eine Führung über den alten jüdischen Friedhof, sowie ein großes Konzert mit Lichtshow am Sonntagabend am Platz der Alten Synagoge. Eine Übersicht findet sich im Internet auf https://www.gedenkstaetten-bw.de/etjk.