Stadtwald wird gekalkt

In Villingen-Schwenningen startet am Montag die Schutzkalkung im Stadtwald. Damit soll die Versauerung der Böden abgemildert werden. Über 1.000 Hektar Waldfläche werden mit Kalkmaterial bestreut. Das Gemisch aus Dolomit, Holzasche und Wasser wird entweder mit dem Hubschrauber oder mit speziell ausgerüsteten Fahrzeugen vom Boden aus verteilt. Regen spült den Kalkstaub dann in die Erde. Dieser unterstützt den natürlichen Regenerationsprozess des Bodens und sorgt so für klimastabile Wälder. Das Forstamt rechnet mit einer Dauer von bis zu sechs Wochen für die Aktion. In dieser Zeit kann der Zutritt zum Wald zeit- und streckenweise eingeschränkt sein.