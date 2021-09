per Mail teilen

In der Nacht auf Samstag hat es im Freiburger Stadtteil Landwasser zweimal gebrannt. Zunächst brannte ein gemauerter Unterstand, in welchem Mülleimer abgestellt waren, nieder. Kurze Zeit später ging ein Auto in Flammen auf. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass beide Feuer vorsätzlich gelegt wurden. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.