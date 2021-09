Ein Carport ist am Freitag in Rottweil-Neukirch in Brand geraten. Das Feuer griff dann auch auf das wenige Meter entfernte Wohnhaus über. Im Carport wurden ein Auto und ein Anhänger völlig zerstört. Am Gebäude entstand beträchtlicher Schaden. Die Polizei geht von insgesamt etwa 150.000 Euro aus. Die Brandursache ist bislang unklar.