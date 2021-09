"Badens Brenner" feiern 75. Geburtstag

Der Verband der Badischen Klein- und Obstbrenner feiert an diesem Wochenende sein 75-jähriges Bestehen. Der Verband nennt sich jetzt "Badens Brenner". Künftig soll verstärkt auf Marketing gesetzt werden. Dazu gehört auch, dass es künftig möglicherweise eine „Brennerstraße“ geben soll. So wie es eben Weinstraßen gibt. Durch Produkte wie Gin und Whiskey seien die Badischen Brenner in den vergangenen Jahren wieder verstärkt wahrgenommen worden. Das solle ausgebaut werden. Die 7.000 Badischen Brenner aus dem Gebiet zwischen Bodensee und Kraichgau stellen pro Jahr mehr als zwei Millionen Liter Alkohol her.