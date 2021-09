per Mail teilen

Die Feuerwehr Offenburg musste am Freitagspätnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in der Nordweststadt verkokeltes Essen vom Herd holen. Grund für den Einsatz war starke Rauchentwicklung, die vermutlich durch eine missglückte Essenszubereitung verursacht wurde, teilt die Polizei mit. Die verqualmte Wohnung wurde durch die Feuerwehr mit Hilfe einer technischen Belüftung entraucht. Personen kamen nicht zu Schaden.