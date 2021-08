Von Mittwoch an können alle Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren, die in Kehl oder Straßburg wohnen, in beiden Städten umsonst mit der Straßenbahn fahren. In Straßburg ist auch das Busfahren für Jugendliche unter 18 kostenlos. Bis einen Tag vor dem Start hatten sich 45.000 Kinder und Jugendliche aus Straßburg und Kehl registriert. Was die Straßburger Oberbürgermeisterin Jeanne Barseghian besonders freut, denn sie hatte die Idee zu dem Projekt. Kehls Oberbürgermeister Toni Vetrano setzt darauf, dass Jugendliche den Vorteil entdecken. mit der Tram- oder dem Bus zu fahren, weil sie die öffentlichen Verkehrsmittel jetzt kostenlos, später günstig nutzen können. Er will junge Menschen so an den öffentlichen Nahverkehr heranführen, so dass sie auch als Erwachsene mit Bus und Bahn fahren.