Arbeitgeberverbände in Südbaden fordern, dass die Betriebe den Corona-Impfstatus ihrer Mitarbeiter abfragen dürfen. Der Geschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in Freiburg, Alexander Hangleiter, sagte dem SWR, eine solche Auskunftspflicht ermögliche es den Unternehmen, ihre Mitarbeiter gezielter einzusetzen – etwa wenn bestimmte Kunden nur von Geimpften bedient werden wollen. Ähnlich argumentiert der Geschäftsführer von Südwestmetall in Freiburg, Stephan Wilcken: Eine Auskunftspflicht über den Impfstatus sei dringend geboten (Audio). Die Freiburger Anwältin für Arbeitsrecht, Nadja Böhm, mahnt hingegen zur Zurückhaltung: Eine solche Auskunftspflicht wäre ihrer Einschätzung nach rechtlich nicht verhältnismäßig. Außerdem dürften Nicht-Geimpfte am Arbeitsplatz nicht diskriminiert werden.