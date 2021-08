per Mail teilen

In der Wutachschlucht hat es gestern eine größere Rettungsaktion gegeben. Eine 5-köpfige Wandergruppe aus Nordrhein-Westfalen war schon eine Weile in der Wutach-Schlucht unterwegs. Mittags ging bei der Polizei ein Handyanruf ein: Eine Frau dieser Gruppe sei auf rutschigem Untergrund ausgerutscht und etwa 15 Meter einen Hang hinuntergestürzt. Daraufhin suchten Bergwacht und Rettungsdienst der Polizei systematisch die Schlucht ab. Nachmittags meldete sich Wandergruppe nochmals telefonisch und gab an, wo genau der Unfall sich ereignet hatte. Dadurch konnte die Wanderin gefunden und mit einem Seilzug des Schweizer Rettungsdienstes geborgen werden. Wie schwer die Frau verletzt ist, ist derzeit nicht bekannt.