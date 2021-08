Der Waffenhersteller Heckler & Koch in Oberndorf im Landkreis Rottweil legt auf seiner Hauptversammlung heute Vormittag Zahlen für das zweite Quartal vor. Bei der online abgehaltenen Hauptversammlung muss sich der Firmenvorstand auch den Fragen von Friedensaktivisten stellen. Mehr als einhundert Fragen hat das „Bündnis Kritische Aktionär*innen und Aktionäre“ nach eigenen Angaben bei Heckler&Koch eingereicht. Dabei gehe es auch um Waffenlieferungen an Nicht-Nato Staaten. Die Friedensaktivisten sind Kleinaktionäre der börsennotierten Waffenschmiede. Sie nutzen ihre Anteilsscheine, um an der Hauptversammlung teilnehmen zu können. Bei dem Aktionärstreffen heute wird Heckler&Koch Zahlen vorlegen, und es wird sich zeigen, ob der hochverschuldete Konzern sich wirtschaftlich erholen kann. Zuletzt war der Auftrag des Bundes für 120 000 Sturmgewehre daran gescheitert, dass das Konkurrenzunternehmen Haenel in Thüringen Rechtsmittel eingelegt hatte.