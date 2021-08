Das Unternehmen Koehler Paper aus Oberkirch in der Ortenau spricht von drei bis sechs Wochen Lieferverzögerungen bei den benötigten Rohstoffen. Grund: Der internationale Schiffsverkehr und die Produktion der Rohstoffe waren durch die Pandemie weltweit unterbrochen worden. Hinzu kommen laut Koehler Paper auch Engpässe beim Ausliefern des hergestellten Papiers an ihre Kunden, zum Beispiel durch einen Mangel an LKW-Fahrern. Laut dem Schweizer Radio und Fernsehen SRF betreffen die Lieferverzögerungen der Papierbranche auch Verlage und den Buchhandel. Hier warte man teilweise statt einem Monat drei Monate auf Papierlieferungen. Dadurch würden einige Bücher erst später veröffentlicht als geplant. Auch kann die Buchbranche nur verzögert auf eine steigende Nachfrage reagieren, so der SRF weiter.