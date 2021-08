Nach einem Feuer in einer Tiefgarage einer Wohnanlage in Mahlberg in der Ortenau ist der Gebäudeschaden noch nicht abschätzbar. Das Feuer war am Freitagabend in der Garage des Gebäudekomplexes ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannten zwei Autos und ein Motorrad. Bewohner wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnungen verhindern. Die Polizei geht von einem technischen Defekt an einem der Fahrzeuge als Brandursache aus.