Der Saisonauftakt der Frauenmannschaft des SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga ist missglückt. Am 1. Spieltag verlor der Sport-Club am Freitagabend in Hoffenheim mit 1:2. Zur Halbzeit führten die SC Freiburg Frauen noch mit 1:0 durch ein Tor von Hasret Kayikci. Nach der Pause drehten die Hoffenheimerinnen das Spiel.