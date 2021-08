Freiburgs Bürger sind mit ihren Nachbarn sehr zufrieden. Laut der Freiburg-Umfrage 2020 der Stadt mit dem Schwerpunkt „Leben im Wohngebiet“ gaben 87 Prozent der Befragten an, „sehr gerne“ oder „gerne“ in ihrem Wohngebiet zu wohnen. Nur 2 Prozent antworteten mit „nicht gerne“ oder „überhaupt nicht gerne“. Am höchsten ist die Zufriedenheit demnach im Stadtbezirk Oberwiehre, am niedrigsten in Landwasser, Haslach und Weingarten.