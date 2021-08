An deutschen Zöllnern ist kein Vorbeikommen. Diese Erfahrung musste ein Schweizer machen, der mit seinem Kleintransporter Katalysatoren nach Deutschland einführen wollte. Der Fahrer wollte zunächst über den Autobahnzoll in Rheinfelden einreisen. Doch auf die gewerbliche Verzollung seiner Ware hatte er offenbar keine Lust. Am Zollamt kehrte er also wieder um und versuchte es auf der Einreisespur für den privaten Reiseverkehr. Ohne Erfolg – er wurde erneut zur Abfertigungsstelle geschickt. Danach steuerte er einen Übergang in Lörrach an. Doch die dortigen Zollbeamten waren bereits vorgewarnt und warteten auf ihn. Er wendete also erneut und startete eine dritten Versuch - am Zollübergang in Weil am Rhein an - aber auch hier war kein Durchkommen. Danach schaffte er es dann doch noch irgendwie auf die deutsche Autobahn – allerdings nur kurz. Denn dort stoppte ihn eine mobile Zollstreife und brummte ihm saftiges sein Strafverfahren auf.