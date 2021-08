per Mail teilen

Das Verwaltungsgericht Freiburg wird sich im Zusammenhang mit den Lärmschutz-Klagen von Anwohner gegen das neue SC-Bundesliga-Stadion das Wohngebiet anschauen. Dies gelte der Beweiserhebung vor der Hauptverhandlung, so das Gericht. Geklärt werden soll, wie schutzwürdig das an das neue Stadion angrenzende Wohngebiet ist. Ein Ortstermin ist mit den Beteiligten bereits abgestimmt und findet nicht öffentlich statt, heißt es laut Verwaltungsgerichts Freiburg. Sechs Anwohner hatten wegen einer möglichen Lärmbelastung geklagt. Der Bund hat kürzlich jedoch die Immissionswerte der Sportstättenlärmschutzverordnung abgeändert. Tritt sie bis Ende 2021 in Kraft, muss geklärt werden, wie sich das möglicherweise auf den Ausgang des Verfahrens auswirkt.