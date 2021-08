Auch in der Schweiz sollen Ungeimpfte künftig ihre Corona-Tests selbst bezahlen. Auch die Abgabe der monatlichen fünf Gratis-Selbsttests soll wegfallen. Die neue Regelung ist ab dem 1. Oktober geplant, das Schweizer Bundesparlament muss ihr allerdings noch zustimmen. Alle Schweizer, die es wollten, seien nun geimpft, erklärte der Schweizer Gesundheitsminister Alain Berset, ab sofort werde man daher steigende Fallzahlen unter den Ungeimpften in Kauf nehmen. Jetzt würde nur noch darauf geachtet, dass die Krankenhäuser nicht überlastet würden, so der Gesundheitsminister. Rund 50 Prozent der Schweizer haben inzwischen den vollen Impfschutz, in Deutschland sind es fast 55 Prozent.