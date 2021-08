Auf dem Notschrei (Kreis Lörrach) endet am Sonntag das viertägige Mountainbike-Rennen Rothaus Bike Giro. Den Gesamtsieg bei den Herren holte sich Simon Stiebjahn aus Langenordnach bei Titisee-Neustadt. Er konnte das Mountainbike-Rennen über vier Tage schon zum dritten Mal gewinnen. Bei den Frauen siegte Janine Schneider aus dem Klettgau. Der Startschuss für das Rennen war am Donnerstag in Grafenhausen (kreis Waldshut). Die rund 1.000 Hobby-Mountainbiker und Profis legten insgesamt 250 Kilometer und über 7.000 Höhenmeter im Schwarzwald zurück. Start und Ziel der ersten beiden Tagestappen war bei der Badischen Staatsbrauerei Rothaus in Grafenhausen. Die Rennen am Wochenende fanden am Notschrei statt.