Mehr als 1.000 Menschen hatten am Sonntagnachmittag vor einem Gericht in Basel gegen ein Revisionsurteil zu einem Vergewaltigungsfall demonstriert. Auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Grenzregion, unter anderem auch aus Lörrach, waren unter den Protestierenden. Vergangene Woche reduzierte das Appellationsgericht Basel in einer Berufungsverhandlung das Strafmaß für einen 33-jährigen Mann. Er hatte Ende 2020 eine Frau vergewaltigt. Im Urteil hieß es, das Strafmaß der ersten Verhandlung sei zu hoch, weil die Übergriffe "relativ kurz" gewesen seien und die Frau keine physischen Verletzungen davongetragen habe. Außerdem habe die Frau "Signale ausgesendet", weil sie zuvor auf der Toilette eines Clubs mit einem anderen Mann herumgeknutscht habe. Das Urteil sende eine nicht zeitgemäße Botschaft aus und sei nicht nachvollziehbar, hieß es aus Kreisen der Demonstrierenden. Seit Tagen wird in der Schweiz heftig über dieses Urteil diskutiert. Frauenrechtlerinnen und -rechtler fordern eine Gesetzesänderung. Ein "Nein sei ein Nein", egal wie die Frau sich im Vorfeld verhalten habe. Nur ein Bruchteil der Opfer zeige solche Taten an, weil sie sich vor einer Vorverurteilung durch die Justiz fürchteten, hieß es.