Im Rahmen des vierspurigen Ausbaus der B 27 zwischen Hüfingen und Donaueschingen im Schwarzwald-Baar-Kreis steht der Umbau der Anschlussstelle Donaueschingen-Mitte an. Wie das Regierungspräsidium Freiburg mitteilte, wird die Anschlussstelle in Fahrtrichtung Süden, also Richtung Freiburg, Blumberg oder auch Schaffhausen ab Montag, 16. August bis voraussichtlich Mitte Oktober gesperrt.