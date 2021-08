Demonstranten wollen am Sonntagnachmittag vor dem Basler Appellationsgericht gegen das umstrittene Berufungsurteil in einem Vergewaltigungsfall protestieren. Medien in der ganzen Schweiz hatten darüber berichtet, dass das Gericht der vergewaltigten Frau eine Mitschuld an ihrer Vergewaltigung durch zwei Männer gegeben hatte. Das Berufungsurteil, in dem das Gericht die Haftstrafe für einen der Täter gesenkt hatte, sorgte landesweit für Empörung.