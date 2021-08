per Mail teilen

Der Besuch von CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet am Samstag in Waldshut ist verschoben. Das hat der CDU-Kreisverband mitgeteilt. Laschet hat seine Tour durch Baden-Württemberg abgesagt, weil er sich zunächst um die Bewältigung der Hochwasserkatastrophe kümmern will. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.