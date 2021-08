Ein Mann aus St. Georgen im Schwarzwald hat am Münchner Hauptbahnhof eine Rollstuhlfahrerin vor dem Sturz ins Gleisbett gerettet. Laut Bundespolizei hatte sich ein Rad des Rollstuhls der 56-jährigen Frau am Mittwoch zwischen dem Bahnsteig und einer haltenden S-Bahn verklemmt. Als der Zug abfuhr, schrammte er in fast voller Länge an der feststeckenden Rollstuhlfahrerin entlang. Der Schwarzwälder, der gerade aus der S-Bahn ausgestiegen war, sah, wie die Frau festhing und immer wieder gegen den Zug krachte. Er rannte zu ihr, hielt sie am Rollstuhl und zog sie vom Zug weg. Zusammen mit anderen Passanten konnte er die Frau dann auf den Bahnsteig zurückziehen. Die Verletzte kam mit einem Schock ins Krankenhaus. Sowohl der Lokführer als auch die Bahnsteigaufsicht hatten den Vorfall offenbar nicht bemerkt, so die Bundespolizei.