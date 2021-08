Das Verwaltungsgericht Freiburg hat in einer Entscheidung am Donnerstag den Persönlichkeitsschutz von Polizeibeamten bestätigt. Zwei Beamte des Polizeipräsidiums Freiburg sollen Mitte Juni an Streitigkeiten zwischen mehreren Personen beteiligt gewesen sein. Eines von mehreren Ermittlungsverfahren war gegen den einen Polizeibeamten eingeleitet worden. Der andere soll Zeuge gewesen sein. Der Sender Radio Dreyeckland stellte dem Präsidium mehrere Fragen zu den Beamten. Die Behörde teilte mit, es handele sich um Polizeihauptkommissare, lehnte aber weitere Auskünfte wegen einer möglichen Identifizierung ab. Der Radiosender stellte daraufhin einen Eilantrag am Verwaltungsgericht Freiburg. Den hat das Gericht nun abgelehnt. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig.