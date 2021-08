per Mail teilen

Das Mobile Impfteam des Landratsamts Emmendingen ist in den nächsten Wochen im gesamten Landkreis unterwegs, um Bürgerinnen und Bürgern Impfungen direkt vor Ort anzubieten. An diesem Wochenende auch direkt beim African Weekend in Emmendingen. Von 16:00 bis 19:00 Uhr ist die Impfung möglich. Man kann zwischen Biontech-, Astrazeneca- und Johnson & Johnson-Impfstoff wählen.