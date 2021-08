Das Waldshuter Gesundheitsamt appelliert an Gastronomie, Veranstalter und Besucher ihre Kontaktdaten vollständig und korrekt abzugeben, beziehungsweise erfassen zu lassen. Anlass ist ein aktueller Corona-Ausbruch in einer Cocktail-Bar in Waldshut-Tiengen (Kreis Waldshut). Die Nachverfolgung der Infektionswege sei ohne die Kontaktdaten schwierig, wenn nicht gar unmöglich - so das Gesundheitsamt. Am 24. Juli hatten sich in einer Lounge- und Cocktailbar in Waldshut-Tiengen Besucher mit Corona infiziert. Erst eine Woche später wurde der Ausbruch bekannt und das Gesundheitsamt versucht seither, die Gäste des Abends ausfindig zu machen. Zeit sei bei der Nachverfolgung und Bekämpfung der Pandemie ein entscheidender Faktor, so die Behörde. Besucher von Bars, Kneipen, Restaurants und Veranstaltungen müssen Name, Anschrift, Telefonnummern und Zeitpunkt ihrer Anwesenheit in einer Lokalität aufschreiben oder per Luca-App erfassen lassen.