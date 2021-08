Baden-Württembergs Sozialminister Manne Luche (GRÜNE) hat am Mittwochnachmittag in Lörrach (Kreis Lörrach) gemeinsam mit regionalen Politikern den Grundstein für das künftige Zentralklinikum gelegt. Die Klinik soll 350 Millionen Euro kosten und 2025 eröffnet werden. Sozialminister Lucha nannte das künftige Lörracher Zentralklinikum ein „Leuchtturmprojekt“ für das ganze Land. Das Land habe das Projekt mit einer entsprechenden Förderung ausgestattet. Bund und Land übernehmen 190 Millionen Euro und damit über die Hälfte der Investition. Das Projekt gilt als vorbildlich, weil es vier bisherige Kliniken in Lörrach, Rheinfelden und Schopfheim an einem neuen Standort im Lörracher Nordosten zusammenführt. Lucha erhofft sich für die Patienten eine hochwertige medizinische Versorgung.