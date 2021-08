Nach dem umstrittenen Urteil in einem Basler Vergewaltigungsfall hat sich das Opfer über seine Anwältin in Schweizer Medien zu Wort gemeldet. „Ich habe mich nach dem Urteil gefragt, ob ich jetzt wirklich mitschuldig an der Vergewaltigung bin.“ Die Richterin hatte im Berufungsprozess für Schlagzeilen gesorgt, weil sie die Haftstrafe für den Täter gesenkt und dies mit dem Verhalten des Opfers begründet hatte. Laut Schweizer Medien sprach die Richterin davon, dass die 33-jährige Frau mit dem „Feuer gespielt“ und durch ihr Verhalten vor der Tat gewisse Signale an den Täter ausgesendet hatte. Das Opfer soll mit einem anderen Mann Sex auf der Toilette eines Clubs gehabt haben. Später war sie von einem 32-jährigen Täter und seinem Begleiter in einem Basler Hauseingang vergewaltigt worden. Die Haftstrafe für den 32-jährigen wurde von vier Jahren und drei Monaten auf drei Jahre gesenkt und zur Hälfte zur Bewährung ausgesetzt.