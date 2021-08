per Mail teilen

Bundesliga-Abendspiele im neuen Stadion des SC Freiburg sind nun doch möglich. Bundesliga-Clubs müssen es künftig nicht mehr extra begründen, wenn sie Fußballspiele in ihren Heimstadien ausrichten, die länger als 22 Uhr dauern. Das hat das Bundeskabinett mit einer Änderung in der sogenannten Sportanlagenlärmschutzverordnung klargestellt. Danach können Sportvereine wie der SC Freiburg jetzt Ausnahmen von den regulären Geräuschwerten an bis zu 18 Kalendertagen pro Jahr beanspruchen. Derzeit sind vor dem Verwaltungsgericht Freiburg noch Klagen von Anwohnern anhängig, die sich gegen die Abendspiele rechtlich zur Wehr gesetzt hatten.