In einem Fall von schwerer häuslicher Gewalt gegen eine Schwangere hat das Amtsgericht Freiburg einen 26-Jährigen zu zwei Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt. Insgesamt sieben Taten konnten dem Mann laut einem Sprecher des Amtsgerichts nachgewiesen werden. So sah es das Gericht als erwiesen an, dass der Mann die schwangere Frau bedroht, sie mehrfach mit einem Schlagring geschlagen und sie auch in der gemeinsamen Wohnung eingesperrt hatte. Als sie ankündigte, ihn wegen seiner Gewaltausbrüche zu verlassen, hat er sie mit einem Teppichmesser am Kopf verletzt. Der Angeklagte selbst hat kein Geständnis abgelegt. Er führte aber Traumatisierungen in der Kindheit an.