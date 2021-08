Die Stadt Lahr (Ortenaukreis) möchte in bestehenden Immobilien zusätzlichen Wohnraum aktivieren. Mit einem neuen Projekt will sie Eigentümer und Eigentümerinnen von leerstehenden Gebäuden oder Gebäudeteilen dazu bewegen, diese zu vermieten. Mit Renovierungszuschüssen von bis zu 7.000 Euro werden finanzielle Anreize geschaffen, Wohnraum wieder nutzbar zu machen. Die Stadt bietet auch umfassende Beratungen an. Wer sich für das Vermieten entscheidet, bekommt auch Hilfe bei der Mietersuche. So schlägt die Stadt zum Beispiel passende Personen vor und organisiert erste Treffen. Auch für die Startphase des Mietverhältnisses soll es persönliche Ansprechpartner und -partnerinnen geben.