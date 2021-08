Seit Montag können sich Bürgerinnen und Bürger in einer neuen Filiale der Verbraucherzentrale in Villingen-Schwenningen persönlich beraten lassen. Bisher gab es Beratungsgespräche für die Menschen aus der Region vorwiegend telefonisch. Bei Ärger mit dem Mobilfunk- oder Internetvertrag, dem Fitnessstudio oder dem Reiseanbieter kann man sich nun an die neue Beratungsstelle in Schwenningen wenden - auch bei Fragen rund um Gewährleistungen und Garantien. Ergänzt werden soll das Angebot in Zukunft außerdem durch Themen rund um Geldanlagen, Altersversorgung und Finanzierungen von Immobilien.