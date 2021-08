Am Amtsgericht Freiburg wird seit Montag ein Fall von schwerer häuslicher Gewalt verhandelt. Ein 26-jähriger Mann soll seine damalige Lebenspartnerin gequält und schwer verletzt haben. Die Frau beschreibt den Angeklagten vor Gericht als liebevollen Mann. Doch habe er sich nur schlecht unter Kontrolle, vor allem in betrunkenem Zustand. In der kaum zweijährigen Beziehung habe er sie regelmäßig misshandelt: als sie ankündigte, ihn deshalb zu verlassen, soll er ihr mit dem Teppichmesser die Kopfhaut aufgeritzt haben. Blutüberströmt habe sie in der Uniklinik versorgt werden müssen. Laut Staatsanwaltschaft soll er ferner mehrfach mit einem Schlagring auf die Frau eingeprügelt haben. Auch habe er sie in der gemeinsamen Wohnung eingesperrt und mit dem Tod bedroht. Der 26-jährige Angeklagte selbst legte kein Geständnis ab und führte Traumatisierungen in der Kindheit an.