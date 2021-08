Auch in Freiburg können sich Geimpfte in vielen Apotheken wieder ein digitales Impfzertifikat abholen. Die Sicherheitslücke, wegen der das System vorübergehend außer Betrieb war, ist inzwischen behoben. Allerdings berichten einige Apotheken in Freiburg, das System sei manchmal überlastet. Um den digitalen Nachweis zu bekommen, müssen Geimpfte ihren gelben Impfpass in der Apotheke vorzeigen. Sie bekommen dann einen QR Code, den sie in die Corona-Warnapp oder der Covpass-App einlesen können. Auf der Webseite www.mein-apothekenmanager.de sind die Apotheken, die Zertifikate ausstellen, verzeichnet. Allerdings ist die Liste nicht immer ganz aktuell.