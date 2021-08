per Mail teilen

Der baden-württembergische Sozialminister Manfred Lucha von den Grünen wird am Mittwoch gemeinsam mit regionalen Politikerinnen und Politikern feierlich den Grundstein für das Lörracher Zentralklinikum legen. Es ist kein Zufall, dass Lucha zur Grundsteinlegung für das Zentralklinikum nach Lörrach kommt: Denn von den geschätzten 350 Millionen Euro für das Großprojekt übernehmen Bund und Land mit 190 Millionen Euro mehr als die Hälfte. Lucha hatte das geplante Lörracher Zentralklinikum bereits früh als Musterbeispiel gepriesen. Das Vorhaben führt die vier bisherigen Klinikstandorte - das Lörracher Elisabethenkrankenhaus sowie die drei Kreiskliniken in Schopfheim, Rheinfelden und Lörrach - am neuen Standort im Nordosten Lörrachs zusammen.