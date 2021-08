Der Landkreis Waldshut startet einen Impfbus. In dem Bus ist eine mobile Impfstationen untergebracht. Er soll spontane Impfungen ohne Voranmeldung möglich machen. Der Bus ist vier Wochen lang im gesamten Kreisgebiet unterwegs. Geplant sind 29 Termine an 25 Standorten. Der erste Einsatz ist am 2. August bei der Bürgerversammlung in Herrischried im Hotzenwald. Der Waldshuter Landrat Martin Kistler verspricht sich mit diesem Angebot eine deutliche Erhöhung der Impfquote.