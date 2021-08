Bereits zum zweiten Mal wird das Fest am Rheinufer und das Feuerwerk Samstagabend abgesagt, denn es zieht immer wieder Tausende von Menschen aus dem Dreiländereck an. Die Corona-Schutzmaßnahmen wären hier nicht umsetzbar gewesen. Kleinere Gemeinden in den Nachbarkantonen hingegen feiern in kleineren Rahmen, private Feuerwerke sind auch möglich. Aus diesem Grund gibt es entsprechend eine Ausnahmegenehmigung für den Flughafen Zürich. Am Sonntag dürfen Flugzeuge von Norden her landen, die Piste also über Deutschland anfliegen.