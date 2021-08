In den Hochzeiten gab es in Offenburg täglich bis zu 3000 Impfungen, in Lahr immerhin bis zu 800 Impfungen. Doch die sind längst vorbei. Inzwischen werden in Lahr pro Tag nur noch 100 Spritzen gegen das Coronavirus aufgezogen, in Offenburg zwischen 200 und 300.

Ab dem 16. August soll nun nur noch in Offenburg geimpft werden, das Zentrum in Lahr wird schließen. Die Menschen können hier aber weiterhin ohne Termin kommen und zwischen den vier in Deutschland erlaubten Impfstoffen auswählen.

Wie es dann ab Oktober weitergeht, ist noch unklar. Hier wartet man auf Entscheidungen aus Stuttgart.