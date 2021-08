Die Schweizer Flugsicherung „Skyguide“ spricht in ihrer Halbjahresbilanz von einem anhaltend niedrigen Niveau im Luftverkehr. Die Flugsicherung überwacht und lenkt den Luftraum über der Schweiz und Südbaden. Rund 200.000 Flüge lenkten die Skyguide-Lotsen im ersten Halbjahr über die Schweiz und Südbaden. Diese Zahl ging im Vergleich zum Vorjahr um etwa ein Viertel zurück. Im Vergleich zu 2019 ist der Rückgang noch drei Mal höher. Der Flugverkehr sei phasenweise nahezu zum Erliegen gekommen, so die Flugsicherung. Das höchste Minus gibt es bei den Billigfliegern mit einem Rückgang um mehr als 80 Prozent. Einen leichten Zuwachs gibt es seit Jahresbeginn bei Fracht- und Geschäftsflügen. Deshalb sind auch nicht alle Flughäfen in der Region gleich stark betroffen: Flughäfen wie Zürich und Friedrichshafen haben laut Skyguide mehr als ein Drittel weniger Flüge. Donaueschingen könne die Zahl der Flugbewegen in diesem Jahr sogar leicht steigern.